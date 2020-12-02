Son dakika haber... Emekli emniyet müdürünün adı eğitim kompleksinde yaşatılacak - Son Dakika

Son dakika haber... Emekli emniyet müdürünün adı eğitim kompleksinde yaşatılacak

02.12.2020 18:25
Son dakika haber... Emekli emniyet müdürünün adı eğitim kompleksinde yaşatılacak, System.String[]

Son dakika haberleri: Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ali Natık Canca Eğitim Kompleksinin açılışını gerçekleştirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ali Natık Canca Eğitim Kompleksinin açılışını gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, Fraport Tav Antalya Havalimanını ziyaret ederek pandemi tedbirleri hakkında Genel Müdür Deniz Varol'dan bilgi aldı.

İncelemelerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü hizmet binasının arkasında inşa edilen eğitim kompleksinin açılışında konuşan Yazıcı, bir emniyet müdürünün (Ali Natık Canca) adının eğitim kompleksiyle yaşatılacak olmasının çok değerli olduğunu belirtti.

Yazıcı, kompleksin hayırlara ve nice eğitimlere vesile olmasını diledi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından tesisi inceleyen Yazıcı, 209 kişilik konferans, toplantı ve uygulamalı eğitim salonlarıyla tesisin modern bir eğitim merkezi olduğunu aktardı.

Açılış törenine İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, emekli Emniyet Müdürü Ali Natık Canca'nın eşi emekli Emniyet Müdürü Huriye Nurdan Canca ve havalimanı yöneticileri katıldı.

Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Antalya, Emekli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Emekli emniyet müdürünün adı eğitim kompleksinde yaşatılacak - Son Dakika


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