Son dakika haber... Emekli olup, kendini sokak hayvanlarına adadı - Son Dakika

Son dakika haber... Emekli olup, kendini sokak hayvanlarına adadı

04.11.2020 08:01
Son dakika haber... Emekli olup, kendini sokak hayvanlarına adadı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... BURDUR'da emekli olduktan sonra 2011 yılında Burdur Hayvan Dostları Derneği'ni (BURHAYDOS) kuran Aysel Turan (63), o günden bu yana kendisini sokak hayvanlarına adadı.

BURDUR'da emekli olduktan sonra 2011 yılında Burdur Hayvan Dostları Derneği'ni (BURHAYDOS) kuran Aysel Turan (63), o günden bu yana kendisini sokak hayvanlarına adadı. Gönüllülerle birlikte 9 yıldır hayvanlar için mücadele ettiğini söyleyen Aysel Turan, "Yıllardır aynı insanlarla sokak hayvanlarının refahı için mücadele ediyoruz" dedi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 20 yıl hasta bakıcı olarak görev yaptıktan sonra 2004 yılında emekli olan Aysel Turan, 2011 yılında 6 arkadaşıyla birlikte BURHAYDOS'u kurdu. O günden bu yana derneğin başkanlığını yapan Aysel Turan, arkadaşlarıyla birlikte gönüllülerin desteğiyle hazırladıkları su, gıda ve mamaları haftanın 2- 3 günü özel otomobiline yükleyip, Burdur Geçici Hayvan Barınağı, Burdur çöplüğü ve belirledikleri yerlerdeki sokak hayvanlarına ulaştırıyor. Aysel Turan, aynı zamanda tedavi olması gereken hayvanların ilaçlarını da temin ederek tedavilerini gerçekleştiriyor.

Aysel Turan, "20 yıl Burdur Devlet Hastanesi'nde çalıştım. Çalışırken de sosyal faaliyetlerin içindeydim. Genel Sağlık İş Sendikası kurucu üyesi olarak faaliyetlerim oldu. Emekli olduktan sonra hayvanların çok sömürüldüğünü, hayvanların çok zor durumda olduğunu, insanların hayvanların isteklerini hiçbir zaman karşılamadığını gördüğüm zaman dedim ki 'biz bu hayvanlara sahip çıkalım, bir dernek kuralım'. Duyarlı 5-6 arkadaşımla birleştik. Yıllardır aynı insanlarla sokak hayvanlarının refahı için mücadele ediyoruz" diye konuştu.'HAYVANIN ENGELLİSİ DE YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR'Bir sokak köpeğini bile sahiplendirmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Aysel Turan, "Hele sahiplendirdiğimiz sokak hayvanı engelli ise bizim için çok büyük bir mutluluk oluyor. Çünkü yaşamak herkes için haktır. İnsanın engellisi nasıl yaşama hakkına sahipse hayvanın engellisi de yaşama hakkına sahiptir. Ancak canı veren alır. Biz engelli hayvanların uyutulmasına karşıyız. Ölünceye kadar yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Bizim çocukken hiç oyuncağımız olmadı. İyi ki de olmadı. Hep kedi köpeklerle oynardık. Kedileri kundaklardık. Sırtımıza alırdık. Onlara beşik yapardık. İyi ki olmamış oyuncağımız" diye konuştu.'BESLENECEKLERİ ALANLAR OLUŞTURULMASI GEREKİYOR'BURHAYDOS'u kurduktan bu yana aktif olarak sokak hayvanlarının beslenmesinde, tedavisinde, sahiplendirilmesinde, kısırlaştırılmasında güçleri yettiği kadar resmi kurumlarla uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Aysel Turan, Geçici Hayvan Barınağı'nın yanı sıra Burdur çöplüğündeki sokak hayvanlarının da beslenmesiyle ilgilendiklerini anlattı. Turan, şöyle devam etti: "Çöplükte çok sayıda sokak hayvanı var. 2- 3 güne bir gelmeye çalışıyoruz ama yeterli değil. Bizim amacımız sadece bunları beslemek değil biz bunları ne kadar kendimize yakın hissettirebilirsek, yakınlaştırabilirsek bu hayvanları da alıp, evcilleştirdikten sonra kısırlaştırma yoluna gitmek amacımız. Kısırlaştırıldıktan sonra da beslenebilecekleri yerlere bırakacağız. Oraya bırakmakla da iş bitmiyor. Beslenecekleri alanlar oluşturulması gerekiyor. Kısırlaştırma yetersiz. Belediye Geçici Hayvan Barınağı'nda kısırlaştırma yapılmıyor. 10 yıllık bir barınak. Orada yenileştirme çalışması yapılmadığı için hayvanların durumu da iç açıcı değil. MAKÜ Veteriner Fakültesi kısırlaştırmaya yeni başladı. Fakültede kısırlaştırılan hayvanların rehabilite edileceği müsait ortamlar yok."Çöplükteki besleme alanına ellerinde su taşıdıklarını anlatan Turan, "Taşıma su ile değirmen dönmez. Kaç ay oldu buraya suluk istedik. ya belirli yerlerde su tankı olsun ya da su yalağı olsun, itfaiyeyi ara, gelsin, doldursun, gitsin. Bu hayvanlar burada susuz kalıyorlar. Çöpün sızan pis suyunu içiyorlardı düne kadar" dedi.'MAMA SIKINTIMIZ VAR'

Sokak hayvanları gönüllüsü Burdur Devlet Hastanesi doktorlarından Rukiye Kalyoncu da insanları sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Fırsat buldukça sokak hayvanlarını beslemek için geldiğini söyleyen Kalyoncu, "Günümüz şartlarında hayvanların açlıktan ölmesi bence dünyanın kanayan yarası. İnsanlar azıcık bağış yapsalar, 15 kiloluk mama, 4-5 paket sigara parasına eş değer. Biz bunu her gün istemiyoruz. Durumu yerinde olan birisi en azından haftada bir bağış yapsa. Mama sıkıntımız var. Elimizden geldiğince besleme yapmaya çalışıyoruz ama yetemiyoruz. Çok fazla aç hayvan var. İnsanları duyarlı olmaya çağırıyorum. Bu canlar bizim, bize emanet. Hepimizin sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.


Son dakika haber... Emekli olup, kendini sokak hayvanlarına adadı
Son dakika haber... Emekli olup, kendini sokak hayvanlarına adadı
Son dakika haber... Emekli olup, kendini sokak hayvanlarına adadı
Son dakika haber... Emekli olup, kendini sokak hayvanlarına adadı
Son dakika haber... Emekli olup, kendini sokak hayvanlarına adadı
Son dakika haber... Emekli olup, kendini sokak hayvanlarına adadı
Son dakika haber... Emekli olup, kendini sokak hayvanlarına adadı
Son dakika haber... Emekli olup, kendini sokak hayvanlarına adadı
Son dakika haber... Emekli olup, kendini sokak hayvanlarına adadı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Emekli olup, kendini sokak hayvanlarına adadı - Son Dakika


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