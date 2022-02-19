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Emekli polis 6 katlı binanın çatısından düşerek yaralandı - Son Dakika

Emekli polis 6 katlı binanın çatısından düşerek yaralandı

19.02.2022 15:22

Emekli polis 6 katlı binanın çatısından düşerek yaralandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 katlı binanın çatısına çıkan 68 yaşındaki emekli polis, bastığı zeminin kırılması neticesinde metrelerce yükseklikten havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı.

Emekli polis 6 katlı binanın çatısından düşerek yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 katlı binanın çatısına çıkan 68 yaşındaki emekli polis, bastığı zeminin kırılması neticesinde metrelerce yükseklikten havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömer Ağa Mahallesi Naci Girginsoy Sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısına çıkan 68 yaşındaki emekli polis Ş.A., bastığı zeminin kırılması neticesinde 6. kattan havalandırma boşluğuna düştü. Durumu fark eden bina sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, metrelerce yükseklikten düşen Ş.A.'yı havalandırma boşluğundan çıkartmak için çalışma başlattı. Ş.A.'yı bulunduğu yerden çıkaran itfaiye ekipleri, yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan 68 yaşındaki emekli polis, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Emekli polis 6 katlı binanın çatısından düşerek yaralandı
Emekli polis 6 katlı binanın çatısından düşerek yaralandı
Emekli polis 6 katlı binanın çatısından düşerek yaralandı
Emekli polis 6 katlı binanın çatısından düşerek yaralandı

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İtfaiye, Kocaeli, Emekli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emekli polis 6 katlı binanın çatısından düşerek yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli polis 6 katlı binanın çatısından düşerek yaralandı - Son Dakika
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