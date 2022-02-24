Son dakika haber! Emekli polis dişçide sıra beklerken hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Emekli polis dişçide sıra beklerken hayatını kaybetti

24.02.2022 17:49
Son dakika haber! Emekli polis dişçide sıra beklerken hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Malatya'da bir diş kliniğinde muayene olmak için sıra bekleyen 72 yaşındaki emekli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Malatya'da bir diş kliniğinde muayene olmak için sıra bekleyen 72 yaşındaki emekli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sularında Yeşilyurt ilçesi Mıhlıdut Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mıhlıdut Caddesi üzerinde bulunan bir diş kliniğine tedavi için başvuran 72 yaşındaki emekli polis memuru Ahmet K. sıra beklediği esnada fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet K.'nın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin klinikte yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - MALATYA

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Polis Memuru, Kalp Krizi, Malatya, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Emekli polis dişçide sıra beklerken hayatını kaybetti - Son Dakika


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