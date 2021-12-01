Son dakika haber... Emekli polisin tuvalette unuttuğu silahı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, 28 Eylül 'de aracıyla seyahat eden emekli polis memuru Ş.A, Çakallı Mahallesi'ndeki bir dinleme tesisinde mola vererek tuvalete gitti.

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