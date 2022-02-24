Son dakika haber... Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, "Montrö bildirisi" davasında talimatla ifade verdi - Son Dakika
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Son dakika haber... Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, "Montrö bildirisi" davasında talimatla ifade verdi

24.02.2022 12:27
Son dakika haber... Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, "Montrö bildirisi" davasında talimatla ifade verdi

Gelen son dakika haberlerine göre Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, kamuoyunda "Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunduğu gerekçesiyle hakkında Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava kapsamında talimatla ifade verdi.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, kamuoyunda "Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunduğu gerekçesiyle hakkında Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava kapsamında talimatla ifade verdi.

Avukatı ve arkadaşlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Gürdeniz, "Montrö bildirisi" davasının görüldüğü Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı doğrultusunda İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ara duruşmada savunma yaptı.

Gürdeniz, savunmasında, "Şerefli Türk amirallerinin hazırladığı masum bir metni basın açıklaması olarak gördüm. Neredeyse Montrö Sözleşmesi'nin kaldırılmasının konuşulduğu dönemde değerli olduğunu düşündüm. Türk deniz doktrinine hizmetleri olmuş bahriyeli olarak tabii ki metinde sarıklı amiral eleştirisi olacaktı. Hazırlayan amirali arayıp 'beni de dahil edebilirsiniz' dedim." ifadelerini kullandı.

Türk amirallerinin fikirlerini açıkça beyan etmesinden daha doğru bir şey olamayacağını dile getiren Gürdeniz, "Az önce Rusya Ukrayna'ya girdi. Ukrayna, Türkiye'den boğazları kapatmasını istedi. Montrö olmasaydı biz tarafsızlığımızı koruyamazdık. Boğazların can simidi Montrö'dür. Ben Balyoz davasında mavi vatan için yaptıklarımdan dolayı 3,5 yıl hapis yatmışım. Devletimden bu davadan derhal vazgeçmesini istiyorum." dedi.

Cem Gürdeniz talimatla ifade vermesinin ardından adliyenin önündeki alana geçerek basın açıklaması yaptı.

Emekli amiraller hakkında Ankara'da açılan dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de bir grup emekli amiralin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmış ve 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

İddianame, gönderildiği Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve ilk duruşmanın 21 Mart 2022'de yapılacağı karara bağlanmıştı.

Dava kapsamında İstanbul'da oturan sanıkların, talimat yoluyla savunma yapmaları bekleniyor.

Son dakika haber... Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Montrö bildirisi davasında talimatla ifade verdi
Son dakika haber... Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Montrö bildirisi davasında talimatla ifade verdi
Son dakika haber... Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Montrö bildirisi davasında talimatla ifade verdi
Son dakika haber... Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Montrö bildirisi davasında talimatla ifade verdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, 'Montrö bildirisi' davasında talimatla ifade verdi - Son Dakika


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