Son dakika haber! Emine Erdoğan'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" paylaşımı

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Engelli bireylerin büyük insani potansiyelinin önünde hiçbir engelin kalmadığı bir dünya diliyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Engelli bireylerin büyük insani potansiyelinin önünde hiçbir engelin kalmadığı bir dünya diliyorum." ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Paylaşımında engelli çocuk ve gençlerle bir araya geldiği fotoğraflarına da yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün farkındalığa vesile olmasını umuyor, engelli bireylerin büyük insani potansiyelinin önünde hiçbir engelin kalmadığı bir dünya diliyorum."

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