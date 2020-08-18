Son dakika haber... Emirgan Korusu'nda yangın çıkaran işaret fişeği kamerada - Son Dakika

Emirgan Korusu'nda dün saat 21.30'da yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, polis soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 00:27

Kaynak: DHA

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