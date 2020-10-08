Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı devam eden şehir konağının Aile Sanat ve Eğitim Merkezi olarak ilçenin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacağı ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Emirgazi ilçesine kazandırılacak Şehir Konağı'nın yapımı devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Konağı'nın Emirgazi ilçesi için önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek, Yeni Büyükşehir Yasası sonrasında Konya'nın tamamında hayata geçirdikleri projelerle ilçelere katkı sağlamayı sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan Altay, "Emirgazi ilçemizde Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) olarak hanım kardeşlerimize hizmet verecek şehir konağında; yüzme havuzu, spor salonları, toplantı odası, sauna, mesleki eğitim derslikleri, kafeterya ve idari bürolar bulunuyor. ASEM ve KOMEK ile ilçelerimizin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emirgazi'ye kazandırılacak Şehir Konağı yaklaşık 3 buçuk milyon liraya mal olacak. - KONYA