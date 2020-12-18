Emniyet Genel Müdürlüğü 27. Dönem POMEM başvuru tarihini açıkladı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 27. Dönen başvurularının tarihini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretim Kurulu tarafından 18.12.2020 Cuma günü 18: 00'dan 21.12.2020 Pazartesi günü 09: 00'a kadar Aday İşlemleri Sistemine (ais.pa.edu.tr) veri aktarımı yapılmayacağından, bu tarihler arasında sistem üzerinden ön başvuru alınamayacak olup; 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı ücreti 24 Aralık 2020 günü saat 17: 00'a kadar yatırabilecek, başvurular ise 24 Aralık 2020 günü saat 24: 00'a kadar yapılabilecektir" dedi.

(İHA)