Son dakika haber: Emniyet Müdürlüğü'nden bayramda trafiğe çıkacaklara uyarılar

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, bayramda trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karışı sürücüleri uyardı.

Kurban Bayramı'nda oluşabilecek trafik yoğunluğu ve akabinde gerçekleşecek olumsuzlukların önüne geçmek için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bir dizi uyarı ve tedbirleri duyurdu. Buna göre il genelinde günlük 65 trafik ekibi, 12 Şahin timi, 9 yaya devriye olmak üzere 139 trafik personeli görevlendirdiğini aktarılırken, trafiğe çıkacak tüm sürücülerin trafik kurallarına ve belirlenen tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı.

Yer alan uyarı ve tedbirler ise şöyle;

"Kurban Bayramı tatili süresince trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirerek ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi için hız ihlalleri başta olmak üzere, toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik olarak Kurban Bayramı tatilinin başlangıcı olan 08-12 Temmuz ile bayram sonrası 16-17 Temmuz 2022 tarihlerinde yol güzergahlarında yoğunluk oluşacağı değerlendirildiğinden 07 - 18 Temmuz 2022 tarihleri arasında ilimiz sınırlarındaki tüm devlet ve il yollarında planlanan trafik tedbirleri uygulanacaktır. Trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla "Emniyet Kemerini Taktıysan Bayram Yolunda Her Şey Yolunda" mottosu etkin olarak kullanılacak ve ayrıca Telefona Değil Yola Bakıyorsan Bayram Yolunda Her Şey Yolunda, Hız Limitlerine Uyuyorsan Bayram Yolunda Her Şey Yolunda mottoları vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda kampanya görsellerine yer verilecektir. Trafik ekiplerimiz özellikle kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde görevlendirilerek, kazalara sebep olan kural ihlallerinin en aza indirilmesi sağlanacaktır.

Sadece ihlal yapan taşıtların değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücülerinin de durdurularak "Yüz Yüze İletişim" kurulması, sürücülerin durdurulma nedenleri ile hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, her iki saatte on dakika mola verilerek dikkat ve konsantrasyonlarının dağılmaması hususunda bilgilendirilecektir.

Sürücü ve yolcularda trafik bilinci oluşturularak trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının geliştirilmesi için "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla oluşturulan ve "Yaşam Tüneli Projesi" olarak tabir edilen bilgilendirme çadırlarında sürücü ve yolculara yaya önceliği, cep telefonu, hız ve emniyet kemeri konularında eğitim filmleri gösterilecektir.

Şehir içi ve şehirlerarası otobüs şoförleri üzerinde "Algılanan Yakalanma Riski Duygusu" nu geliştirmek amacıyla otobüslerde sivil personel görevlendirilerek denetimler yapılacaktır. Şehir içinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik denetimlere ağırlık verilerek, alışveriş veya ziyaret amacıyla il merkezinde yaya olarak bulunan vatandaşlarımızın trafik güvenliği sağlanacaktır. Modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz ve ışık donanımları ile harici ses sistemleri kullanımlarının önlenmesi için, trafik ekiplerinin yanı sıra diğer genel hizmet personeli ile müşterek uygulamalar yapılacaktır.

Bayram tatili süresince vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması, düzenli ve güvenli trafik ortamının oluşturulması, trafik kazalarının daha meydana gelmeden önlemesi amacıyla ilimiz genelinde günlük 65 trafik ekibi, 12 Şahin timi, 9 yaya devriye olmak üzere 139 trafik personeli görevlendirilmiş olup, alınacak trafik tedbirlerinin etkili olabilmesi için, trafiğe çıkacak tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına ve yukarıda ana hatları belirlenen tedbirlere uymaları, yol üzerinde denetim yapan görevlilerimizin işaret ve ikazlarına riayet etmeleri önemle duyurulur." - ESKİŞEHİR