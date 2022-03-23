Son dakika haber | Emniyet müdürü, esnafının asayiş ve güvenlik sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Son dakika haber | Emniyet müdürü, esnafının asayiş ve güvenlik sorunlarını dinledi

23.03.2022 17:54
Son dakika haber | Emniyet müdürü, esnafının asayiş ve güvenlik sorunlarını dinledi

Son dakika haberlerine göre Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Müdür Yardımcıları ve ilgili birim amirleri ile birlikte Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Sanayinin genel güvenlik ve asayiş konularının görüşülerek istişare edildiği toplantı da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Programa katılan bölge esnafının Müdür Dağdiveren'e teşekkür ettiği öğrenildi. - MALATYA

Son dakika haber | Emniyet müdürü, esnafının asayiş ve güvenlik sorunlarını dinledi

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Ercan Dağdeviren, Malatya, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Emniyet müdürü, esnafının asayiş ve güvenlik sorunlarını dinledi - Son Dakika


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