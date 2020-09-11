İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, maske takmayan 4 polis memuru hakkında işlem yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde koronavirüsle koronavirüsle mücadele devam ederken, en çok mesai harcayan ise polisler. Polisler maske takmayanlar hakkında işlem yaparken, kurallara riayet etmeyen polisler de aynı cezai müeyyideyle karşı karşıya kalıyor. İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, İnegöl genelinde yaptığı denetimler sırasında maske takmayan 4 personeli hakkında işlem yapılması için talimat verdi. Emniyet müdürünün talimatıyla polis memurlarına meslektaşları tarafından ceza kesildi. 4 polise toplam 2 bin 400 TL para cezası kesildi. - BURSA