Son dakika haber: Emniyet müdüründen telefonuna kılıf takan, maske takmayan sürücüye sitem - Son Dakika

Son dakika haber: Emniyet müdüründen telefonuna kılıf takan, maske takmayan sürücüye sitem

Son dakika haberlerine göre - Emniyet müdüründen telefonuna kılıf takan, maske takmayan sürücüye sitem Uygulamada stop eden aracı polis itti Polis ekiplerine çay ikramında bulundu Kozan Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, telefonuna kılıf takan ancak maske takmayan sürücüye, telefon kadar kendine değer vermesini istedi...

- Emniyet müdüründen telefonuna kılıf takan, maske takmayan sürücüye sitem

Uygulamada stop eden aracı polis itti

Polis ekiplerine çay ikramında bulundu

Kozan Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, telefonuna kılıf takan ancak maske takmayan sürücüye, telefon kadar kendine değer vermesini istedi

Uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları aracı iterek çalıştırmak zorunda kaldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 150 polis ile huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Emniyet müdürü, telefonuna kılıf takan ancak maske takmayan sürücüye telefon kadar kendine değer vermesini istedi.

Kozan'da huzur ve güven uygulamasında bir aylık çalışma da 243 kişiye maske takmamaktan 218 bin 700 TL idari cezası uygulandı.

İlçede gerçekleşen uygulamaları yerinde takip eden Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, maskesiz sürücüye telefonuna koruma kılıfı takıp takmadığını sordu. Büyükatak, telefonunda koruma kılıfı olduğunu belirten sürücüye virüse karşı kendini koruması için uyarıda bulunarak telefon kadar kendine değer vermesini söyledi.

Polis durdurduğu aracı iterek çalıştırdı

Polis ekipleri ilçede kahvehane, parklar, metruk binaların yanında ilçenin farklı noktalarında yol uygulaması yaparken aracı çalışmayan bir sürücünün aracını da önce denetledi ardından aracın çalışmaması üzerine iterek çalıştırdı. Polislerin yoğun mesaisine mahalle sakini kadınlar çay ikramı ile polislere destek verirken uygulamalar için emniyete teşekkür ettiler.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 günlük denetimlerde 160 gram esrar, 3 adet ruhsatsız silah, 7 bin 719 kişi sorgulaması yapılarak arandığı tespit edilen 42 kişi yakalandı. Uygulamalarda 5 bin 300 araç sorgulanarak 27 sürücünün alkollü 24 sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilmiş, 797 araç ve sürücüsüne toplam 379 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

İlçede korona virüs tedbirleri kapsamında son 1 ayda 243 kişiye de maske takmamaktan tutanak tutularak 218 bin 700 TL İdari para cezası verildi.

Son dakika haber: Emniyet müdüründen telefonuna kılıf takan, maske takmayan sürücüye sitem

Cep Telefonu, Huzur, Polis, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Emniyet müdüründen telefonuna kılıf takan, maske takmayan sürücüye sitem - Son Dakika

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