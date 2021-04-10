Son dakika haber: EMNİYET PERSONELLERİ ÇOCUKLARA MASAL OKUDU - Son Dakika

MERSİN'de İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personeller 'Anadolu Masalları Projesi' kapsamında çocuklara masal okudu.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Anadolu Masalları Projesi' ile çocukların kendi kültürel kodlarını taşıyan, farklı evrenlerin kapısını aralayan ve hayal güçlerini geliştiren Anadolu Masalları ile tanıştırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personeller ziyaret ettikleri okullarda çocuklara Anadolu Masalı anlattı. Çocukların ilgiyle dinlediği 'Vasiyet' masalı beğeni topladı.