Son dakika haber | Emniyetten kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber | Emniyetten kaçak tütün operasyonu

26.02.2022 11:21
Son dakika haber | Emniyetten kaçak tütün operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ve mamulleri ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ve mamulleri ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli KOM Grup Amirliği tarafından il merkezinde, Kdz. Ereğli ilçesinde, Devrek ilçesinde ve Gökçebey ilçesinde tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesi amacıyla operasyon yaptı. Ekipler yürütülen çalışmalarda 530 paket bandrolsüz gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigaralara, 95 bin 120 adet içi doldurulmuş makaron, 87 bin 400 adet bandrolsüz makaron, 466 adet kesilmiş TAPDK bandrol, 52 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken 5 şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem ve işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haber | Emniyetten kaçak tütün operasyonu
Son dakika haber | Emniyetten kaçak tütün operasyonu
Son dakika haber | Emniyetten kaçak tütün operasyonu
Son dakika haber | Emniyetten kaçak tütün operasyonu

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Polis, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Emniyetten kaçak tütün operasyonu - Son Dakika


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