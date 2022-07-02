Son dakika haber... Emniyetten silah tacirlerine operasyon

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde emniyet ekipleri bir dernek, 2 ev ve 1 araçta yaptığı aramada çok sayıda silah ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde emniyet ekipleri tarafından asayiş uygulamaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine yaptıkları operasyonda çok sayıda silah ele geçirdi. Cumhuriyet ve Atatürk Mahallesi'nde bir dernek, bir ev ve bir araçta yapılan aramada 7 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 601 adet 9 mm fişek, 20 adet 7.65 fişek, 84 adet av tüfeği fişeği, 11 adet kuru sıkı fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili M.L ve A.V isimli iki şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ