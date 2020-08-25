Son dakika haber! Emniyetten yaya geçidi uygulaması - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde 'Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın' sloganıyla yaya önceliği denetimi gerçekleştirildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekiplerince, ilçede merkezi konumlarda yaya önceliği denetimleri yapıldı. Doğuyaka üzerinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu noktada emniyet güçlerince yapılan uygulamada, yaya ve sürücülere trafikte yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğu hatırlatılırken, sürücülerin bu noktalarda kontrollü bir şekilde duraklayarak geçmeleri gerektiği konusunda uyarıldı.

Gün boyu yapılan uygulamada, yaya geçidinden geçmek isteyen vatandaşlara, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yardımcı olarak yaya geçidi üzerinden kontrollü bir şekilde geçmelerini sağladı. - SAMSUN