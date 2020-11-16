Son dakika haber | Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı
16.11.2020 22:41
Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 100 metre kurbağalama yarışında birinci oldu.
Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 100 metre kurbağalama yarışında birinci oldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki yarışta 56.51'lik derece elde eden 23 yaşındaki yüzücü, ABD'li Will Licon'ın 0.56 saniye önünde ilk sırayı aldı.
Uluslararası Yüzme Ligi'nde final yarışları, 21-22 Kasım'da yapılacak.
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