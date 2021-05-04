Son dakika haber! EMTİA PİYASALARI-Petrol yükseldi, paladyum yeni rekorda

ABD ve Birleşik Krallık imalat sanayi üretimlerinde artışları gösteren verilerin ardından talep kaygılarının azalmasıyla petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok yükselirken, paladyum fiyatı yeni rekor düzeye çıktı.

Üretim kısıntısı miktarını gönüllü olarak yüksek uygulayan Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco'nun birinci çeyrek net gelirleri de, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 yükseldi.

Gelişmelerle, Temmuz teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.15 artışla 68 doları da aşarken, Haziran teslmi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.05 artışla 65 doların üzerine çıktı.Piyasalarda tedarik sorunlarına ilişkin kaygıların da artmasıyla hızla tırmanarak, geçen haftanın son işlem gününde tarihinde ilk kez ons başına 3,000 doları aşarak 3,011.62 dolarlık yeni rekor düzeye tırmanan paladyum da, küresel ekonomide toparlanma beklentilerinin güç kazanmasıyla 3,018.80 dolarlık yeni rekor düzeyi gördükten sonra 3,000 doların altına çekildi.Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılıyor ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit) zararlı gazların yüzde 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürüyor (azot, karbon dioksit ve su buharı). Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.15 artışla 68.44 dolar,Batı Teksas yüzde 1.05 artışla 65.25 dolar,altın yüzde 0.16 düşüşle 1,790.15 dolar,gümüş yüzde 0.37 düşüşle 26.80 dolar,bakır yüzde 0.53 düşüşle 9.809.00 dolar,platin yüzde 1.75 artışla 1,254.67 dolar,paladyum yüzde 0.41 artışla 2,987.69 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 480 liraya, çeyrek altın 790 liraya, Cumhuriyet altını da 3,150 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının, dünkü seansta 1798 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak son iki ayın en yüksek düzeyine yükselerek, haftaya güçlü bir başlangıç yaptığına işaret edilerek, şyle denildi: "Seansa 1771 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seans boyu yukarı doğru ivme içerisinde hareket etti. ABD'de açıklanan ISM İmalat Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) verisinin beklenenden zayıf gelmesi sonrası kıymetli madenlerin yukarı doğru ivmesine izledik. ABD'de beklendiği kadar hızlı bir ekonomik toparlanma yaşanamayacağı ve faizlerin hızla artırılmayacağı beklentisi sonrası altın, hızla yukarı doğru hareket etti. Bu süreçte 1800 direncine kadar uzanan sarı maden bu seviyeyi aşamasa da seansı 1793 dolar/onstan tamamlamayı başardı ve hanesine yüzde 1.2 kazanç yazmış oldu."Gümüş ise günün en öne çıkan kıymetli madeni olurken, 27 dolar/ons direncine kadar uzandı. 25.92 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, 26.89 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 3.7 kazanç yazmış oldu"Platin, gümüşün ardından günün en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu. 1203 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1234 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 2.6 kazancı hanesine yazdı."Paladyum, dünkü seansı da yeşilde kapatırken rallisine durmaksızın devam ediyor. Dünkü seansta 3000 dolar/onsu yeniden aşamasa da 2976 dolar/ons seviyesinden kapanış yaparak yüzde 1.2 kazancı hanesine yazdı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, Borsa İstanbul'da ülkemizdeki kapanmanın da etkisiyle düşük hacimli bir seans geride kaldı. Toplamda 351 kg altın, 2,407 gümüş işlemiyle seans tamamlandı."