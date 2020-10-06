'Emzirme Haftası'nda anne sütünün önemine dikkat çektiler - Son Dakika

'Emzirme Haftası'nda anne sütünün önemine dikkat çektiler

SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, 'Emzirme Haftası' ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla anne sütünün önemini anlattı.

'Emzirme Haftası'nda anne sütünün önemine dikkat çektiler, System.String[]

SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, 'Emzirme Haftası' ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla anne sütünün önemini anlattı. Anne sütünün ve emzirmenin önemine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Elif Ünver Korgalı, şunları söyledi:

Dünya Sağlık Örgütü ve tüm sağlık kuruluşları her bebeğin ister prematüre ister term ister sağlıklı ister hastalıklı dünyaya gelsin; tüm bebeklerin ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmesini öneriyor. Çünkü biliyoruz ki anne sütü, bebeğin büyüme ve gelişmesi için gereken tüm besin öğelerini içinde eksiksiz bir şekilde barındırıyor. Genellikle biz anne sütünü tam alamayan ya da sıkıntı yaşayan anne ve bebekleri polikliniğimizde karşılıyoruz. Bu bebekleri ve Annelerin bebeklerini emzirmelerini gözlemliyoruz, sıkıntı neredeyse bunu çözmek için poliklinikte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerekirse bu bebekleri her gün polikliniğimize çağırarak emzirme konusunda anneye ve bebeğe eğitim vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar hiç emmeyen bebeklerimizin sadece anne sütüyle evlerine gittiğini biliyoruz. O yüzden sadece şunu belirtmek istiyorum. Annelerimiz yalnız değiller. Emzirme sorunu yaşıyorlarsa lütfen bizlere ulaşsınlar ve biz onlara elimizden gelen bütün desteği sağlayalım. Çünkü anneler eve gittikleri zaman bebekle baş başa kalıyorlar ve çok yalnız hissediyorlar, desteksiz hissediyorlar ve kime başvuracaklarını bilmiyorlar. Biz bu konuda her zaman onlara yardıma hazırız. Bir ekip olarak Üniversitemizin Çocuk Polikliniği'nde çalışıyoruz. En kısa zamanda da inşallah Sosyal Pediatri Bilim Dalı'nın şemsiyesi altında Emzirme Polikliniği açarak daha resmi bir şekilde bu işlerimizi devam ettirmek istiyoruz ve annelerimize diyoruz ki 'Bizi bulun, anne sütü her bebeğin hakkıdır'."

'BEBEKLER İÇİN EN ÖZEL GIDA'

Öğretim üyesi Dr. Ayça Kömürlüoğlu ise anne sütünün, bebeklerin beslenmesi için en ideal ve en özel gıda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bir bebeğin ihtiyacı olan bütün takviyeler anne sütünün içerisinde mevcut. Anne ile bebeği birbirine bağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi. Sadece beslenme değil. Elbette bebeğin psikososyal gelişimi, anne bebek bağlanması, bebeğin bağışıklığı, ekonomik faktörler, anne yararına faktörler; bunların hepsi bizim emzirme olayımızın içerisinde. Bebeği hastalıklardan koruyor anne sütü. İshalli hastalıklar, pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu hastalıkları gibi. Bu hastalıkları daha az görüyoruz anne sütü ile beslenen bebeklerde. Bebeğin duyusal ve bilişsel gelişimini, zeka gelişimini olumlu yönde etkilediğini biliyoruz. Bunun dışında anne sütüyle beslenen bebeklerin bağışıklık sistemlerinin daha iyi olduğunu, alerjik hastalıklara daha az yakalandıklarını, ilerleyen yaşlarında obezite, diyabet gibi hastalıklara daha az yakalandıklarını biliyoruz. Aynı şekilde anne için de olumlu faktörler söz konusu. Yumurtalık kanseri, meme kanseri gibi kanserleri emziren kadınlarda daha az gördüğümüzü biliyoruz. İlk 6 ay sadece anne sütü yeterli. Sonrasında da en az 2 yaşına kadar tamamlayıcı beslenme ile beraber anne sütüyle beslenmeyi mutlaka öneriyoruz."

'KANGURU YÖNTEMİNİ UYGULUYORUZ'

Öğretim üyesi Dr. Gaffari Tunç ise Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde 2 yıldır hizmet verdiklerini söyleyerek, Burada doğan bebeklerimizi ve hastane dışında doğan bebekleri servise almaktayız. Ayrıca prematüre doğan bebekleri serviste takip ediyoruz. Bu bebekleri servise aldıktan sonra özellikle anneyle bebek ile ilişkilerini sıkı tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bu bebeklerimiz hasta bebekler de olsa prematüre bebekler de olsa bunların anneleriyle mutlaka iyi bir etkileşim içerisinde olması ve ileriye yönelik beslenmelerini düzenlemek için bu şart. Biz de burada kanguru yöntemi ile bu bebeklerimize anne ile ilgili etkili bir şekilde iletişimlerini sağlayıp emmelerini ve anne sütü almalarını mutlaka sağlıyoruz. Ayrıca her gün annelerin bebeklerini görmeleri, sütünün artırılması için birçok şeyi burada uyguluyoruz ve bebeklerimizin en az 2 yaşına kadar anne sütü almalarını sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

'Emzirme Haftası'nda anne sütünün önemine dikkat çektiler
'Emzirme Haftası'nda anne sütünün önemine dikkat çektiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Çocuk, Anne, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:47

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık 'Emzirme Haftası'nda anne sütünün önemine dikkat çektiler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Genç model Yessenia Estefania, tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı Ermenistan, Karabağ'daki sivil yerleşim yerlerine Tochka-U balistik füzeleriyle saldırıyor Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi
KKTC'de bir parti koalisyondan çekilme kararı aldı, hükümet düştü KKTC'de bir parti koalisyondan çekilme kararı aldı, hükümet düştü         
23:34
Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırdı Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırdı         
23:12
Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor         
22:52
Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz         
21:49
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi         
20:52
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak         
20:27
Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu         
19:40
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü         
11:35
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 00:03:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Emzirme Haftası'nda anne sütünün önemine dikkat çektiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei