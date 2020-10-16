Son dakika haber... En büyük 100 birimin 89'u düştü

Artan Covid-19 vakaları ve ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin sürmesi üzerine küresel hisse senedi borsalarında yaşanan düşüşler, kripto para piyasalarını da etkiledi.

Dünyanın önde gelen borsalarındaki toplam 19 hisse senedi endeksinin 15'i Perşembe gününü düşüşlerle geride bıraktı. Bu gelişmelerin etkisiyle gelen satışlarla, son 24 saatte ilk 100 birimin 89'u düştü; dört birim yatay hareket ederken, yalnızca yedi birim yükseldi ve ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.