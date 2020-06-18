Son dakika haber: En fazla kaybettiren BES fonları
Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,95 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,42 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,95 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,42 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037529
|-0,95
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024896
|-0,47
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020114
|-0,42
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012511
|-0,38
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024604
|-0,38
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,039124
|-0,38
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039548
|-0,38
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075917
|-0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,040915
|-0,37
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,043701
|-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:35 Kaynak: AA
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