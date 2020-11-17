Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,41 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,074823 -0,83 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019682 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,089881 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,089660 -0,40 HEM Hisse Senedi EYF 0,023632 -0,40 ZEM Hisse Senedi EYF 0,024509 -0,40 VEM Hisse Senedi EYF 0,092339 -0,39 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,154987 -0,34 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,025557 -0,29 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,145282 -0,26 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı

Ayrılma isteğini kaldıramayan adam, 6 çocuğunun annesini öldürdü

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Hiç yağış olmasa bile İstanbul'un 3, Ankara'nın 5 aylık suyu var

Engelli doğacak çocuğunu aldıran anne, depresyona girerek trenin önüne atladı

Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu

Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi

Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı