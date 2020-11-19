Son dakika haber... En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,66 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 0,63 ile "HEM Altın Katılım EYF" ve "VEM Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050391 -0,66 HEM Altın Katılım EYF 0,030695 -0,63 VEM Altın Katılım EYF 0,052211 -0,63 ZEM Altın Katılım EYF 0,050119 -0,63 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030394 -0,61 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046026 -0,61 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048783 -0,61 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048706 -0,61 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050605 -0,61 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016136 -0,61 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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