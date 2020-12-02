Son dakika haber! En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,15 ile "ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020715 -0,15 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030819 -0,15 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020971 -0,13 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,051851 -0,13 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,011094 -0,12 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081305 -0,12 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042818 -0,11 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,070329 -0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,062707 -0,10 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077991 -0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı

Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı

Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı

3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada

Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi

Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı

Özbekistan'da bir futbolcu, uçan tekme atarak hakemi linç etmek istedi

Yıkılmış metruk evde insan kafatası ve kemikler bulundu