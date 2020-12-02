Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,15 ile "ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020715
|-0,15
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030819
|-0,15
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020971
|-0,13
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051851
|-0,13
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,011094
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081305
|-0,12
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042818
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,070329
|-0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,062707
|-0,10
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,077991
|-0,09
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi