BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,099622
|-1,10
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,090975
|-1,04
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,121162
|-1,04
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,048980
|-1,03
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,071413
|-1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044621
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013920
|-1,16
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,180335
|-0,70
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,127486
|-0,68
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,100660
|-0,67
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,046578
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027645
|-0,76
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013976
|-0,14
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,027449
|-0,05
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026788
|-0,02
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,029169
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049373
|-0,39
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030256
|-0,28
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051291
|-0,26
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,049300
|-0,26
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,047506
|-0,25
Kaynak: AA
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