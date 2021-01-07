BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,099622 -1,10 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090975 -1,04 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,121162 -1,04 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048980 -1,03 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,071413 -1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044621 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013920 -1,16 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,180335 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,127486 -0,68 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,100660 -0,67 VEM Birinci Değişken EYF 0,046578 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027645 -0,76 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013976 -0,14 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,027449 -0,05 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026788 -0,02 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029169 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049373 -0,39 HEM Altın Katılım EYF 0,030256 -0,28 VEM Altın Katılım EYF 0,051291 -0,26 ZEM Altın Katılım EYF 0,049300 -0,26 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047506 -0,25 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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