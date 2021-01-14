Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,82 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF", yüzde 0,79 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,099458 -0,82 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046455 -0,79 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028786 -0,79 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,051099 -0,78 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047776 -0,78 VEM Altın Katılım EYF 0,049379 -0,77 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,043455 -0,77 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047676 -0,76 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,045420 -0,76 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,045733 -0,76 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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