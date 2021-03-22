BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,090112 -2,66 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,093397 -2,59 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,050962 -2,55 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,053080 -2,50 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,094785 -2,44 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018669 -1,50 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021980 -1,40 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009920 -1,00 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010124 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010183 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,053243 -3,04 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,026566 -2,43 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,075523 -2,37 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,084420 -2,29 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,140228 -2,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,101340 -3,07 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,181677 -3,01 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,130809 -2,91 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,114296 -2,57 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031986 -2,55 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027918 -2,45 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049224 -1,50 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069624 -1,43 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041053 -1,17 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028521 -1,16 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,042474 -2,38 NN Hay. Em. Altın EYF 0,026353 -2,37 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,042495 -2,37 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,041551 -2,36 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,043851 -2,36 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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