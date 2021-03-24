Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,79 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF", yüzde 4,34 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" ve yüzde 4,20 ile "Axa Hayat ve Em. Katkı EYF oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017203 -4,79 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,018130 -4,34 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017935 -4,20 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016519 -4,14 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017104 -3,90 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018477 -3,89 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018850 -3,83 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,018358 -3,82 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,017920 -3,81 VEM Katkı EYF 0,017306 -3,80 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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