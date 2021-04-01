Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,105282
|0,66
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,097546
|0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,143115
|0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,112992
|0,61
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,143628
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019282
|0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022665
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,050123
|1,91
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,059452
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066298
|0,33
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027156
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,035459
|0,81
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,109110
|0,69
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,195679
|0,66
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,141650
|0,65
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020204
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039956
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,020564
|0,41
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027787
|0,39
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068287
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018534
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029383
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,069589
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,075525
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073791
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,028408
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi