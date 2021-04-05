Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035252 0,70 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047767 0,64 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,010895 0,58 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,074493 0,57 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040777 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,171876 0,76 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,034372 0,58 HEM Hisse Senedi EYF 0,026008 0,53 VEM Hisse Senedi EYF 0,101671 0,52 ZEM Hisse Senedi EYF 0,027026 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017533 1,26 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017362 1,19 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,019965 0,94 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017304 0,92 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018039 0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049214 0,51 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,028702 0,50 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069879 0,48 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,020768 0,30 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028327 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası HEM Para Piyasası EYF 0,025662 0,14 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026657 0,14 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,067430 0,14 VEM Para Piyasası EYF 0,070345 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,069727 0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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