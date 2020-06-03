Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,82 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,07 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,04 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,585750 -1,82 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,460279 -1,07 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 646,912740 -1,04 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,623348 -1,04 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111299 -0,74 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,190480 -0,72 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033015 -0,61 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,736747 -0,59 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008063 -0,54 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,595641 -0,47

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)