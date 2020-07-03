Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,74 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu", yüzde 0,73 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,74 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu", yüzde 0,73 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,055340
|-0,74
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032739
|-0,73
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,093357
|-0,73
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,108836
|-0,72
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,037761
|-0,72
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,012972
|-0,72
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042743
|-0,72
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,616036
|-0,71
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,087994
|-0,71
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,518321
|-0,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:41 Kaynak: AA
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