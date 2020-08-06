Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,34 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon", yüzde 1,17 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,11 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,063952
|-1,34
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,576250
|-1,17
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,094040
|-1,11
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,861942
|-1,08
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,819455
|-1,02
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,359071
|-0,93
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230187
|-0,91
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,485833
|-0,54
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,496139
|-0,53
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|174,477056
|-0,52