Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,53 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 2,51 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" ve yüzde 2,47 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,53 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 2,51 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" ve yüzde 2,47 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|15,959540
|-2,53
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,565003
|-2,51
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|13,693416
|-2,47
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,094374
|-2,42
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|13,863635
|-2,41
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,724026
|-2,36
|Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,949521
|-2,35
|Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033039
|-2,31
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|13,739051
|-2,31
|Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,067862
|-2,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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