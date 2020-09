Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,93 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 0,86 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 0,81 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 115,712122 -0,93 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,092316 -0,86 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,035283 -0,81 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,072718 -0,80 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032097 -0,71 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042198 -0,67 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,133273 -0,59 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,396563 -0,50 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,719565 -0,43 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,818061 -0,43 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

