Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,51 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,09 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,96 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053933 -2,51 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,111905 -2,09 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048587 -1,96 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,919954 -1,68 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,750433 -1,67 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,209838 -1,42 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,037802 -1,35 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080361 -1,33 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,669148 -1,31 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,977403 -1,31 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi

Öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya kondu, kurtarıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti

Sokaktaki annesini gören 3 yaşındaki Meryem, balkondan düşerek can verdi! Annenin çığlıkları mahalleyi inletti

Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti

Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor

Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var

Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü