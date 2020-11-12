Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,47 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 4,35 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 4,18 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,571094 -4,47 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,634780 -4,35 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,104550 -4,18 HSBC Portföy Altın Fonu 3,993218 -3,67 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,953189 -3,53 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,063563 -3,44 Gedik Portföy Altın Fon 1,017240 -3,40 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039872 -3,33 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,549567 -3,29 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 754,838004 -3,26 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek

Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı

Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti

Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş

Alzheimer hastası yaşlı kadına sahte rapor düzenletip,1 milyon 650 bin liralık evini sattılar

Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü

Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı

Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler