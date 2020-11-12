Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,47 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 4,35 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 4,18 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,571094
|-4,47
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,634780
|-4,35
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|47,104550
|-4,18
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,993218
|-3,67
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,953189
|-3,53
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,063563
|-3,44
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,017240
|-3,40
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039872
|-3,33
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,549567
|-3,29
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|754,838004
|-3,26
- Kaynak: AA
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