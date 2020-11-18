Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,37 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 5,25 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,096660
|-5,37
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,320932
|-5,37
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048928
|-5,25
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,198066
|-3,88
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|5,713842
|-3,68
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|103,103028
|-3,59
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|83,445135
|-3,53
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050097
|-3,45
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,075065
|-3,35
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,416138
|-3,31
- Kaynak: AA
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