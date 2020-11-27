Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,46 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,39 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,30 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,355792 -1,46 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,717106 -1,39 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,527714 -1,30 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 755,459690 -1,16 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,078274 -0,76 Gedik Portföy Altın Fon 0,975877 -0,73 HSBC Portföy Altın Fonu 3,831011 -0,72 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010235 -0,72 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,788388 -0,66 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,882934 -0,64 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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