Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,39 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", "Global Md Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 0,29 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009909 -0,39 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,010315 -0,39 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,602119 -0,29 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,846386 -0,20 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238508 -0,17 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,705384 -0,17 Aura Portföy Değ. Fon 0,760645 -0,16 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 177,792188 -0,11 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,038769 -0,09 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,258162 -0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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