Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|740,367046
|-1,04
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,490046
|-0,30
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,764610
|-0,30
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,061277
|-0,29
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087662
|-0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,085389
|-0,30
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,202856
|-0,03
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043980
|-0,02
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,235357
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|107,511883
|-0,67
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,521527
|-0,41
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,054691
|-0,18
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,585107
|-0,08
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,027895
|-0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,041155
|-0,90
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,406613
|-0,43
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,094709
|-0,18
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,021908
|-0,18
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,113555
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,303633
|-0,43
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029333
|-0,36
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,051072
|-0,34
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,320211
|-0,29
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,240165
|-0,16
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi