Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 740,367046 -1,04 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,490046 -0,30 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,764610 -0,30 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,061277 -0,29 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087662 -0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,085389 -0,30 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,202856 -0,03 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043980 -0,02 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,235357 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 107,511883 -0,67 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,521527 -0,41 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,054691 -0,18 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,585107 -0,08 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,027895 -0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,041155 -0,90 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,406613 -0,43 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,094709 -0,18 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,021908 -0,18 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,113555 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,303633 -0,43 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029333 -0,36 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,051072 -0,34 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,320211 -0,29 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,240165 -0,16 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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