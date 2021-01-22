Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|704,434532
|-0,90
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,083396
|-0,61
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059003
|-0,56
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,901541
|-0,56
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,652019
|-0,54
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,081463
|-1,38
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010847
|-0,75
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,414391
|-0,58
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,021741
|-0,56
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,269376
|-0,53
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|20,504401
|-1,96
|Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu
|0,987302
|-1,96
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,736343
|-1,79
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,030973
|-1,76
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|19,411061
|-1,58
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,294106
|-1,16
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,788680
|-0,91
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,126979
|-0,86
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,726860
|-0,83
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,070438
|-0,82
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,153868
|-0,88
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,103347
|-0,68
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,160222
|-0,67
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,917357
|-0,67
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028118
|-0,65
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|43,955639
|-0,60
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|38,950884
|-0,59
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,587931
|-0,19
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,936906
|-0,15
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,042180
|-0,03
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi