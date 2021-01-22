Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 704,434532 -0,90 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,083396 -0,61 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059003 -0,56 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,901541 -0,56 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,652019 -0,54 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,081463 -1,38 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010847 -0,75 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,414391 -0,58 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,021741 -0,56 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,269376 -0,53 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 20,504401 -1,96 Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu 0,987302 -1,96 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,736343 -1,79 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,030973 -1,76 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 19,411061 -1,58 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,294106 -1,16 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,788680 -0,91 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,126979 -0,86 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,726860 -0,83 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,070438 -0,82 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,153868 -0,88 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,103347 -0,68 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,160222 -0,67 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,917357 -0,67 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028118 -0,65 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 43,955639 -0,60 QNB Finans Portföy Altın BYF 38,950884 -0,59 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,587931 -0,19 Gedik Portföy Altın Fon 0,936906 -0,15 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,042180 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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