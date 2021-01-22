Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

22.01.2021 14:43
Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF704,434532-0,90
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,083396-0,61
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,059003-0,56
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,901541-0,56
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,652019-0,54
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,081463-1,38
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010847-0,75
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,414391-0,58
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,021741-0,56
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,269376-0,53
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF20,504401-1,96
Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu0,987302-1,96
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,736343-1,79
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,030973-1,76
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF19,411061-1,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,294106-1,16
Tacirler Portföy Değ. Fon4,788680-0,91
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,126979-0,86
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,726860-0,83
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,070438-0,82
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,153868-0,88
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,103347-0,68
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,160222-0,67
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,917357-0,67
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,028118-0,65
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF43,955639-0,60
QNB Finans Portföy Altın BYF38,950884-0,59
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,587931-0,19
Gedik Portföy Altın Fon0,936906-0,15
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,042180-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, TEM Otoyolu, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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