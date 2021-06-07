Son dakika haber! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,59 ile "Deniz Port. Altın Fonu", yüzde 0,58 ile "İş Portföy Altın Fonu" ve "ICBC Turkey Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Deniz Port. Altın Fonu 0,062649 -0,59 İş Portföy Altın Fonu 0,056262 -0,58 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,049415 -0,58 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,100268 -0,58 TEB Portföy Altın Fonu 0,122184 -0,58 Garanti Portföy Altın Fonu 0,143604 -0,58 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,320707 -0,57 Ak Portföy Altın Fonu 0,115442 -0,57 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,984415 -0,55 Fiba Portföy Altın Fonu 0,043119 -0,54 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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