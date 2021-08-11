Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,88 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,54 ile "Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF" ve yüzde 1,45 ile "Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043171 -1,88 Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,009089 -1,54 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,029620 -1,45 Ak Portföy Altın Fonu 0,106483 -1,30 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067113 -1,26 İş Portföy Altın Fonu 0,051717 -1,26 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039436 -1,26 Garanti Portföy Altın Fonu 0,132405 -1,26 Deniz Port. Altın Fonu 0,057560 -1,25 TEB Portföy Altın Fonu 0,112538 -1,25 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Ozan Tufan, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düştü! Tufan Premier Lig'de forma giymek istiyor!

8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı

Karadeniz felaketi yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreyi buldu

Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi!

Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?

Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü

Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu!

Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!