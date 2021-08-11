Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,88 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,54 ile "Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF" ve yüzde 1,45 ile "Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043171
|-1,88
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,009089
|-1,54
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,029620
|-1,45
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,106483
|-1,30
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067113
|-1,26
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051717
|-1,26
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039436
|-1,26
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,132405
|-1,26
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057560
|-1,25
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,112538
|-1,25
Kaynak: AA
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