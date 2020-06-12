Son dakika haber | En fazla kazandıran BES fonları
Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,82 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,77 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,75 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,82 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,77 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,75 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,019041
|0,82
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,040674
|0,77
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,024854
|0,75
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,038724
|0,74
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040371
|0,74
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,042129
|0,74
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,039642
|0,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,040895
|0,73
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024594
|0,73
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039532
|0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:39 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi
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