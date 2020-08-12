Son dakika haber... En fazla kazandıran BES fonları
Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,36 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 3,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" ve "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,36 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 3,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" ve "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056774
|4,36
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024483
|3,47
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020035
|3,47
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021215
|3,04
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020475
|3,03
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079917
|2,97
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,101033
|2,91
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,060524
|2,88
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029261
|2,85
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,124164
|2,84
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi
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