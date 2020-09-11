Son dakika haber! En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,29 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,26 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,94 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045544 1,29 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032000 1,26 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,113835 0,94 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,090455 0,93 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,162706 0,91 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031013 0,87 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028827 0,79 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020015 0,79 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037258 0,75 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025312 0,73 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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