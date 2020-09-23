Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,78 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 1,75 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037858
|1,87
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018697
|1,78
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,160735
|1,75
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,112813
|1,72
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,089430
|1,70
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,030875
|1,23
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,057956
|1,00
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,025942
|0,96
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,131821
|0,92
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,099648
|0,92
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:43 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi